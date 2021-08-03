Роман Романенко проконтролировал работы по обустройству пешеходных переходов к спорткомплексу «Битца»

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко добился решения вопроса по организации безопасного движения на улицах Куликовская и Поляны в столичном районе Северное Бутово. Теперь там сделали пешеходные переходы со светофорами.

— На улицах Куликовская и Поляны очень активный автомобильный трафик, а обустроенных пешеходных переходов, чтобы безопасно пройти к Битцевскому лесу и ФОКу, не было. Мои волонтёры собрали более 800 подписей за обустройство переходов. Вместе с жителями мы добились положительного решения вопроса, а сегодня я прибыл на участок, чтобы проконтролировать ход работ, — прокомментировал Роман Романенко.

После обращения депутата Окружная комиссия по безопасности дорожного движения ЮЗАО признала целесообразность организации регулируемых пешеходных переходов через улицы Куликовская и Поляны к Церкви святителя Алексия и физкультурно-оздоровительному комплексу «Битца».

Специалисты Центра организации дорожного движения Правительства Москвы разработали проектную документацию. Сейчас на участке уже установили и подключили светофоры, проложили к переходам заасфальтированные дорожки, осталось нанести разметку. Работы планируют завершить к середине августа.