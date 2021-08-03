Девять молний попали в Останкинскую телебашню во время грозы в понедельник

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

В Останкинскую телебашню в понедельник, 2 августа, ударили девять молний. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

— 2 августа за сутки в антенную часть Останкинской телебашни попало девять разрядов молний. Грозовая активность в радиусе 5 километров от Останкинской башни была зафиксирована приборами днем в 11:00, а также ночью с 22:18 до 9:30 3 августа. Сильные порывы ветра были отмечены с 23:05 до 23:15 и достигли 27 метров в секунду на высоте 385 метров башни. В соответствии с регламентом при таком ветре приостанавливается работа скоростных лифтов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что сильная гроза не повлияла на работу телерадиопередатчиков башни и трансляция велась в штатном режиме, сообщает агенство городских новостей «Москва».

Также представители добавили, что система молниезащиты и конструкция Останкинской телебашни обеспечивает безопасность сотрудников и посетителей.

Во время предыдущей грозы в Останкинскую телебашню в четверг, 15 июля, ударили шесть молний. Перепад температуры составил 11 градусов.

До этого в течение полутора часов в Останкинскую телебашню попало около 20 молний. Тогда, несмотря на серьезную непогоду, телевещание также продолжалось без сбоев.