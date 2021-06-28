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За полтора часа грозы в Останкинскую башню попали 22 молнии

Михаил Алимов

Город
За полтора часа грозы в Останкинскую башню попали 22 молнии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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В Останкинскую телебашню за полтора часа грозы попало более 20 молний. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— Сегодня за 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии, — говорится в сообщении.

Также, несмотря на серьезную непогоду, вещание из телебашни продолжалось без сбоев, отмечает РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала, что во время суперливня телецентр «Останкино» затопило. На опубликованном видеоролике видна вода, проникающая в коридоры башни.

В понедельник в Москве выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. В результате затопило несколько улиц столицы, ряд станций метро, были задержки в движении общественного транспорта и перекрывалось дорожное движение из-за большого количества воды на дорогах.

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