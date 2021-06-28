Телецентр «Останкино» затопило во время суперливня в столице
Телецентр «Останкино» затопило во время суперливня в Москве. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах видно, как коридор в телецентре постепенно заполняется водой.
Ранее на территории столицы начался сильный ливень. Дождь обрушился на центр Москвы примерно в 12:30. Кроме того, тучи начали собираться в северной и восточной частях города. В городе слышны раскаты грома и видна молния.
Ранее коммунальные службы города перевели в режим повышенной готовности из-за ливня. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» — они прочищают водосточные колодцы от скоплений воды. Объекты жизнеобеспечения столицы взяты под особый контроль, электросетевые организации привели в готовность все возможные источники аварийного питания.