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Трамваи задерживаются в столице из-за последствий неблагоприятной погоды

Илья Ашуров

Происшествия
Трамваи задерживаются в столице из-за последствий неблагоприятной погоды
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В разных районах столицы задерживаются трамваи. Это происходит из-за прошедших в городе сильных дождей и шквального ветра, которые привели к подтоплениям и падениям деревьев. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи временно задерживаются на шоссе Энтузиастов (в районе метро «Шоссе Энтузиастов»), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова, на Тихвинской улице, у кольца «Черемушки» и на улице Клары Цеткин.

— Возможны локальные задержки и на других участках. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о затоплении станции метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

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