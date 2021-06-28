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Несколько улиц на севере столицы затопило из-за сильных дождей

Илья Ашуров

Происшествия
Несколько улиц на севере столицы затопило из-за сильных дождей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Дмитровское шоссе, 14 Карта всех событий

В связи с прошедшими в столице сильными дождями и шквалистым ветром движение на некоторых улицах затруднено. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Дмитровском шоссе в районе дома 14, строение 1, и Страстном бульваре в районе дома 13 также есть подтопления проезжей части, — уточнили в пресс-службе.

Несколько улиц на севере столицы затопило из-за сильных дождейФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также сообщается о перекрытии улицы Правды в обоих направлениях. В настоящее время оперативные службы устраняют последствия непогоды на проезжей части.

Автомобилистам рекомендовали объезжать указанные участки.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о другом последствии неблагоприятной погоды в Московском регионе. В столице затопило станцию метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

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