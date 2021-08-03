Пострадавших в ДТП детей на севере Москвы эвакуировали в больницу вертолетом

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163А Карта всех событий

Двух детей, пострадавших в результате наезда автомобиля на севере города, доставили в лечебное учреждение на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы во вторник, 3 августа.

— С места происшествия вертолетом несовершеннолетних эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, она поддерживала и контролировала состояние пострадавших, — уточнили в ведомстве.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163а. По информации Госавтоинспекции Москвы, в результате аварии пострадал восьмилетний мальчик.

Его диагноз — «закрытая черепно-мозговая травма». В ведомстве также отметили, что водитель автомобиля марки BMW не скрылся с места происшествия.

Инцидент, как уточнили в ГАИ, произошел из-за того, что мужчина с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте.

Сотрудники ведомства проведут проверку по факту происшествия и установят все обстоятельства.