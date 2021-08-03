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Восьмилетнего мальчика госпитализировали после наезда BMW на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Восьмилетнего мальчика госпитализировали после наезда BMW на севере Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163А Карта всех событий

В результате ДТП на севере города пострадал восьмилетний мальчик, его доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы во вторник, 3 августа.

Диагноз мальчика — закрытая черепно-мозговая трампа, уточнили в ГИБДД. Водитель автомобиля марки BMW не скрывался с места аварии.

По информации ведомства, инцидент произошел из-за того, что мужчина с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГАИ проведут проверку по факту происшествия, отмечается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

ДТП произошло по адресу Дмитровское шоссе около дома 163А. В результате него, как уточнили в Дептрансе Москвы, не затруднено движение.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

21 июля в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что после ДТП на севере города в больницу доставили двух несовершеннолетних детей. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе около дома 21.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Volkswagen столкнулся с Audi из-за несоблюдения дистанции. Девятилетний мальчик и 12-летняя девочка, как уточнили в ГИБДД, госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

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