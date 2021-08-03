Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163А Карта всех событий

Два ребенка пострадали в результате наезда автомобиля на севере города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 августа.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе около дома 163А.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение на шоссе не затруднено, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 июля произошел похожий случай. В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что после ДТП на севере города в больницу доставили двух несовершеннолетних детей. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе около дома 21.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Volkswagen столкнулся с Audi из-за несоблюдения дистанции. Девятилетний мальчик и 12-летняя девочка были доставлены в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

16 июля в Солнцеве произошло ДТП с трагичным концом. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое детей скончались в больнице.

Сначала 18-летнюю девушку отправили под домашний арест, но затем прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину.