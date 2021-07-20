Сбившую троих детей в Солнцеве Валерию Башкирову отправили в СИЗО-6

Фото: Пресс-служба суда

Россия, Москва, Шоссейная улица, 92 Карта всех событий

Валерия Башкирова, сбившая на пешеходном переходе троих детей в Солнцеве, помещена в карантинную камеру в СИЗО-6. Об этом «Вечерней Москве» сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина во вторник, 20 июля.

— Наблюдатели посетили Башкирову в СИЗО-6. Сейчас она на карантине, где ее обследуют медики и психологи, после чего ее переведут в общую камеру, — рассказала она.

Дружинина добавила, что Башкирова попросила наблюдателей не сообщать журналистам подробностей о ее пребывании в СИЗО. Ее условия содержания, подчеркнула член ОНК, полностью соответствуют закону.

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП: девушка раскаивается в том, что по ее вине погибли дети.

Изолятор, в котором заключена Башкирова, находится на хорошем счету, объяснил в беседе с «ВМ» ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. Неуставные отношения, по словам Мельникова, в нем почти не встречаются.

Как сообщили «ВМ» в УФСИН России по Москве, Башкирова находится в карантинном отделении СИЗО. При этом информация, которая появилась в СМИ, что подозреваемую Башкирову поместили в одиночную камеру следственного изолятора, не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджета, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Ее мать в разговоре с «Вечерней Москвой» попросила оставить семью в покое и «не терроризировать ребенка», так как девушка не собирается ничего обсуждать со СМИ.