«На хорошем счету»: в ОНК рассказали о СИЗО, в котором находится виновница ДТП в Солнцеве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

СИЗО, в которое заключена москвичка Валерия Башкирова, сбившая на пешеходном переходе троих детей в Солнцеве, находится на хорошем счету. Неуставные отношения в нем почти не встречаются. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

— В части СИЗО-6 неважно, в какую камеру она попадет. Там если и встречаются странные отношения, то это бывает в крайне редких случаях. СИЗО на хорошем счету, в общем, — сказал Мельников в разговоре с «ВМ».

В понедельник, 19 июля, Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Как сообщалось, Башкирова признала свою вину в дорожно-транспортном происшествии: девушка раскаивается в том, что по ее вине погибли дети.

Как сообщили «Вечерней Москве» в УФСИН России по Москве, Валерия Башкирова находится в карантинном отделении СИЗО. При этом информация, которая появилась в СМИ, что подозреваемую Башкирову поместили в одиночную камеру следственного изолятора, не соответствует действительности, отметили в ведомстве.

Авария с участием девушки произошла в пятницу, 16 июля. Сначала ее отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджета, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Ее мать в разговоре с «Вечерней Москвой» попросила оставить семью в покое и «не терроризировать ребенка», так как девушка не собирается ничего обсуждать со СМИ.