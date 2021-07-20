Сбившая троих детей в Солнцеве девушка находится в карантинном отделении СИЗО

Фото: пресс-служба суда

Валерия Башкирова, сбившая троих детей в Солнцеве, находится в карантинном отделении СИЗО. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в УФСИН России по Москве.

В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемую Валерию Башкирову поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Данная информация не соответствует действительности.

По словам представителя ведомства, Валерия Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства.

— Так же как и другие арестованные, содержащиеся в следственном изоляторе, В. Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения, — заключил собеседник «ВМ».

По словам ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова, СИЗО, в которое заключена москвичка Валерия Башкирова, находится на хорошем счету.

— Неуставные отношения в нем почти не встречаются, — отметил член ОНК.

Сначала девушку отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После чего решением суда девушку отправили в СИЗО.

На прошлой неделе в Солнцеве произошло резонансное ДТП. Автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 2 на улице Авиаторов. Их доставили в больницу. За рулем иномарки в момент аварии находилась 18-летняя студентка факультета журналистики РАНХиГС Валерия Башкирова.

В ночь с 16 на 17 июля умер ребенок, которому было пять лет, 17 июля скончался трехлетний малыш. Мальчиков похоронят в деревне Коротово Череповецкого района.

В воскресенье, 18 июля, столичная прокуратура потребовала от полиции, чтобы девушке предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и представили суду ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девятимесячную малышку 19 июля выписали из больницы. Вечером того же дня стало известно, что виновнице ДТП в Солнцеве предъявили обвинение и потребовали изменить меру пресечения на СИЗО. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Башкирову под стражу до 16 сентября.