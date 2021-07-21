Двое детей госпитализированы после аварии на севере Москвы

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 21 Карта всех событий

В результате ДТП на севере города в больницу доставили двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 21 июля.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе около дома 21. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Volkswagen столкнулся с Audi из-за несоблюдения дистанции.

Девятилетний мальчик и 12-летняя девочка, как уточнили в ГИБДД, госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Сотрудники ГИДД проводят проверку по факту происшествия, отмечается в Telegram-канале ведомства.

16 июля в Солнцеве произошло ДТП с трагичным концом. Студентка Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое детей скончались в больнице.

Сначала 18-летнюю девушку отправили под домашний арест, но затем прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения.

Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Башкирову отправили в СИЗО до 16 сентября. Она признала свою вину в ДТП.