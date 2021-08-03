Пожилого мужчину с инсультом эвакуировали на вертолете из Новой Москвы в больницу

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил в больницу пациента с инсультом. Об этом рассказала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

— 3 августа днем экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На площадку Станиславль поселения Десеновского машина скорой помощи доставила мужчину 62 лет с предварительным диагнозом «инсульт», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что около шести лет назад вертолеты Московского авиацентра стали вылетать в ТиНАО для медико-санитарной эвакуации соматических больных.

До этого экипажи привлекались только на крупные происшествия, пожары и другие ЧС.

— Оперативная доставка по воздуху пациентов с инфарктами и инсультами улучшила качество оказания медицинской помощи населению столицы в экстренных условиях, — заключили в ведомстве.

В четверг, 29 июля, сообщалось, что из ТиНАО санитарным вертолетом была эвакуирована 12-летняя девочка с инсультом.