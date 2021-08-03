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Бизнесмен предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 107 миллионов рублей

София Долганова

Происшествия
Бизнесмен предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 107 миллионов рублей
Фото: СК РФ

Руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, предстанет перед судом. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, — рассказала она.

По словам Врадий, руководитель организации включал заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за период с 2017 по 2019 год. Так он смог уклониться от уплаты налогов на сумму более 107 миллионов рублей.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Дмитровский городской суд для рассмотрения по существу, — резюмировала она.

Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

В июле сообщалось, что система «Паутина» для раскрытия преступлений охватит Россию до конца 2021 года. В задачи «Паутины» входит предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, административных правонарушений, выявление угнанных автомобилей, а также машин участников дорожного движения, скрывшихся с мест аварии. Кроме того, сервис позволяет автоматизировать работу подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами.

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