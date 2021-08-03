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Банк России (ЦБ) начал подготовку к продаже акций банка «Открытие». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 3 августа.

— Банк России, реализуя стратегию выхода из капитала публичного акционерного общества «Банк — Финансовая корпорация «Открытие», начинает подготовку к продаже акций на организованных торгах, — рассказали в ведомстве.

Также ЦБ рассматривает альтернативный вариант продажи акций банка, в связи с чем регулятор приступил к изучению интереса потенциальных инвесторов. Из банковской группы в зависимости от интереса стратегических инвесторов могут выделить пенсионный или страховой бизнес до продажи акций.

Участие в процедурах реализации акций «Открытия» можно будет принять с 11 по 22 октября при помощи сообщений в электронном формате через личный кабинет участника информационного обмена или курьерской доставкой. Основным вариантом выхода ЦБ из капитала банка рассматривается IPO (первичное публичное предложение — прим. «ВМ»), уточнили в регуляторе.

ЦБ может продать одному из потенциальных стратегических инвесторов 50 процентов акций плюс одну. Банк попал под санацию регулятора через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, отмечает ТАСС.