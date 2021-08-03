Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Южного таможенного управления ФТС

Фото: пресс-служба суда

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

— Александр Скрипкин останется в СИЗО до 15 сентября 2021 года, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что апелляционным определением постановление нижестоящего суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения.

Ходатайство следователя о заключении таможенника под стражу поступило в Дорогомиловский районный суд Москвы 17 июля.

Александра Скрипкина подозревают в мошенничестве.

Похожий случай произошел в апреле 2021 года. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого в отношении экс-начальника отделения ФТС уже был вынесен судебный приговор по статье «Мошенничество» — 4 года 8 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. В 2018 году он вышел по УДО.