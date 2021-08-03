Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Южного таможенного управления ФТС

София Долганова

Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Южного таможенного управления ФТС
Фото: пресс-служба суда

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

— Александр Скрипкин останется в СИЗО до 15 сентября 2021 года, — заявили в ведомстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что апелляционным определением постановление нижестоящего суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения.

Ходатайство следователя о заключении таможенника под стражу поступило в Дорогомиловский районный суд Москвы 17 июля.

Александра Скрипкина подозревают в мошенничестве.

Похожий случай произошел в апреле 2021 года. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого в отношении экс-начальника отделения ФТС уже был вынесен судебный приговор по статье «Мошенничество» — 4 года 8 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. В 2018 году он вышел по УДО.

Читайте также:
судФТСарест
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте