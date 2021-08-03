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Сергей Собянин утвердил проект первого участка Бирюлевской линии метро

Иван Юминов

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Сергей Собянин утвердил проект первого участка Бирюлевской линии метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция ЗИЛ Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

— Строительство участка Бирюлевской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих развивающихся территорий ЗИЛ и Нагатинский Затон, улучшить транспортную доступность парка развлечений, снизить нагрузку на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена, сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети и улучшить здесь экологическую ситуацию, — говорится в сообщении.

На проектируемом участке ветки длиной более шести километров запланированы три станции. Станция «ЗИЛ» появится на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, «Остров Мечты» — рядом с одноименным тематическим парком вдоль бокового съезда и дублера проспекта Андропова, а «Кленовый бульвар» — вдоль Кленового бульвара на пересечении с улицей Новинки.

Бирюлевская линия пройдет от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а далее — в Щербинку, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

3 августа Собянин также расширил категории получателей и перечень бесплатных лекарств в столице. В соответствии с документом, граждане, страдающие такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты.

Также пациентам будут бесплатно выписывать препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидразы при наличии катаракты и глаукомы. Несовершеннолетних обеспечат иммуноглобулинами при диагностике первичного иммунодефицита. Новые меры позволят улучшить обеспечение лекарствами около 4250 человек.

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