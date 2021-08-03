Финансовый аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в сентябре

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На сентябрьский курс рубля к доллару повлияют настроения глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам. Российская валюта может как укрепиться, так и просесть. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый финансовый аналитик Александр Егоров.

Для рубля, по его словам, решающей станет ближайшая неделя. Сам август, говорит эксперт, как правило, является в целом непростым для российской валюты. Но в этом году она подошла к нему с очень хорошей позицией.

— Рубль двигают вверх общие настроения на рынке развивающихся стран и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, американцы отложили сокращение стимулов на более длительный период. Кроме того, отсутствуют яркие санкции, несмотря на то что про «Северный поток — 2» какие-то разговоры продолжаются. Совокупность этих факторов привела к тому, что рубль заметно укрепился и даже на фоне падающей нефти сохраняет хорошие позиции, — пояснил специалист.

Уйдет ли курс доллара к 75 рублям или, наоборот, опустится ниже 72, станет понятно в конце первой недели августа, считает Егоров. Дело в том, что начало месяца обычно насыщено макроэкономическими событиями, в числе которых выход отчетов о деловой активности и рынке труда США, серьезно влияющих на настроения инвесторов.

С 3 августа рубль потеряет поддержку со стороны внутренних факторов, поскольку днем ранее прошел срок уплаты НДФЛ. Тем не менее его позиции все равно остаются хорошими, уверен специалист. Поэтому прогнозы снижения его курса или укрепления по отношению к доллару хоть и в пользу первого варианта, но близки к равновероятным.

Что же касается дальнейшей судьбы рубля и отношения к рисковым активам, здесь все будет зависеть не только от российских событий, пояснил Егоров.

— Мягкая политика ФРС толкает людей на развивающиеся рынки. Но август — месяц низкой ликвидности, месяц отпусков, и сюрпризы могут быть своеобразные. Поэтому говорить о том, что при сочетании одних факторов будет то, а при сочетании тех — это, в августе нельзя. Движения могут быть слабо предсказуемыми, — добавил он.

То есть если к рисковым активам инвесторы будут относиться плохо, то рублю будет не очень хорошо. И наоборот, заключил специалист.