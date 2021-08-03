Врач объяснила, как выбрать арбуз, чтобы не отравиться

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Покупать арбуз нужно в надежном месте. При покупке нужно внимательно осмотреть ягоду: арбуз должен быть упругим и без повреждений кожуры. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

— Брать арбуз из чьей-то машины и на каких-то придорожных развалах не стоит: там вы не можете отследить, откуда его привезли и как хранили. Лучше довериться проверенным поставщикам в магазине или на специальных площадках, — рассказала врач.

Перед покупкой арбуз нужно внимательно осмотреть, предупредила Чернышова. По словам врача, недобросовестные производители вводят в мякоть вещества, чтобы ускорить ее покраснение. Лучше не покупать арбуз, на котором заметен след от иголки, посоветовала нутрициолог.

Внешний вид арбуза тоже может говорить о его зрелости, отметила специалист.

— Арбуз должен быть глянцевым, блестящим, на нем не должно быть трещин. Признаком спелости считается, когда на одном из бочков есть светлое пятно. Это значит, что арбуз долгое время лежал на боку. Также хорошо, если хвостик арбуза не зеленый, а высохший, — рассказала Чернышова.

Кожура арбуза должна быть упругой настолько, чтобы при ударе возникал звонкий звук, заметила нутрициолог. В противном случае арбуз или неспелый, или переспелый, предупредила собеседница «ВМ». При этом на кожуре не должно быть мягких мест: их наличие говорит о том, что арбуз падал.

Нельзя позволять продавцу разрезать арбуз, предостерегла врач.

— Продавцы на рынке могут предложить вырезать кусочек мякоти и дать попробовать. Так делать нельзя: мы не знаем, каким ножом пользуется человек, какой тряпкой протирает кожуру. Там могут находиться бактерии, которые вызовут отравление, — предупредила Чернышова.

Последствия отравления могут быть крайне неприятными: некачественный арбуз способен вызвать тошноту, рвоту, проблемы со стулом, головную боль, головокружение и слабость, заметила специалист.

По словам Чернышовой, если симптомы сохраняются, лучше вызвать врача.

— Сначала можно промыть желудок, если это возможно. Но если рвота продолжается больше двух раз, сохраняются проблемы со стулом, то стоит обратиться к специалисту. Иначе может наступить обезвоживание, состояние ухудшится в кратчайшие сроки, — предупредила эксперт.

Однако даже хороший арбуз нужно съесть в течение 12 часов после разрезания, отметила Чернышова. Можно хранить его в течение суток, если положить в холодильник.

Врач заметила, что арбуз содержит много сахаров, поэтому его не стоит есть слишком много. Также арбуз с осторожностью нужно употреблять людям, имеющим заболевания почек. Однако небольшая порция свежего спелого арбуза любому человеку будет на пользу, заключила Чернышова.

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