Двести пятьдесят бахчевых развалов в Москве начнут работать с 3 августа

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Бахчевые развалы начнут работать в столице с 3 августа, откроется 250 точек продаж. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Есть определенная традиция — сразу после Дня десантника 2 августа, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их несколько больше, чем в прошлом. Заработали 250 торговых точек. Дислокацию этих точек можно посмотреть на портале data.mos.ru, забив в поисковике «бахчевые развалы», и определить, где рядом с вашим домом находится ближайшая точка, — рассказал он.

Чиновник отметил, что наибольшее количество развалов (более 20) находится в Южном и Юго-Западном округах. Все развалы имеют единый внешний вид, который был утвержден в 2015 году, они также оборудованы стендами режима работы и ценниками на товар.

Немерюк уточнил, что ключевые регионы поставки бахчевых культур на прилавки столицы в этом году — Волгоград, Астрахань, Краснодар, Дагестан и Ростов-на-Дону.

Кроме того, он добавил, что каждая партия, которая поступает на развалы, проходит исследования на допустимые значения разных микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора вывешивается на видном месте. По дате прохождения можно определить, давно ли на этой точке были сделаны исследования и откуда была привезена продукция.

Глава департамента торговли отметил, что все продавцы на объекте должны быть одеты в специальную форму и при себе иметь медкнижку, передает ТАСС.

В этом году за один килограмм арбуза на столичном бахчевом развале покупатель заплатит от 35 до 45 рублей, за один килограмм дыни «Торпеда» — от 70 до 90 рублей, за килограмм дыни «Колхозница» — 70-80 рублей.

Сезон работы бахчевых развалов стартует в Подмосковье с 1 августа. Свыше 500 бахчевых развалов появится на территории Московской области.