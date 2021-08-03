Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Центр «Вектор»: Менее одного процента привитых заболевает COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Центр «Вектор»: Менее одного процента привитых заболевает COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Менее одного процента прошедших полный курс вакцинации против коронавируса заболели им. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора во вторник, 3 августа.

— Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59 процента, — рассказали в центре.

Доля заболевших через 21 день после получения второй дозы препарата, по данным «Вектора», составила 0,66 процента для «Спутника V», 0,59 процента — для «ЭпиВакКороны» и 0,27 процента — для «КовиВака».

Доля заболевших среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79 процента для «Спутника V», 1,3 процента — для «ЭпиВакКороны» и 0,93 процента — для «КовиВака». Это говорит о том, что отечественные вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19, отмечает ТАСС.

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 98 процентов россиян, которые были доставлены в больницы, не были вакцинированы от коронавируса. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о способности вакцин спасать жизни.

Читайте также:
коронавирусвакцинацияРоспотребнадзор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте