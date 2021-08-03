Центр «Вектор»: Менее одного процента привитых заболевает COVID-19

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Менее одного процента прошедших полный курс вакцинации против коронавируса заболели им. Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора во вторник, 3 августа.

— Согласно обобщенным статистическим данным из реестра вакцинированных Минздрава РФ по всем регионам РФ, аналогичный показатель заболеваемости среди привитых «ЭпиВакКороной» составляет около 0,59 процента, — рассказали в центре.

Доля заболевших через 21 день после получения второй дозы препарата, по данным «Вектора», составила 0,66 процента для «Спутника V», 0,59 процента — для «ЭпиВакКороны» и 0,27 процента — для «КовиВака».

Доля заболевших среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, составляет 0,79 процента для «Спутника V», 1,3 процента — для «ЭпиВакКороны» и 0,93 процента — для «КовиВака». Это говорит о том, что отечественные вакцины достаточно эффективно защищают привитых от COVID-19, отмечает ТАСС.

3 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что свыше 98 процентов россиян, которые были доставлены в больницы, не были вакцинированы от коронавируса. Он отметил, что такие показатели свидетельствуют о способности вакцин спасать жизни.