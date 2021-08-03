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Мурашко назвал причину госпитализации 98 процентов пациентов с COVID-19

Полина Долганова

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Мурашко назвал причину госпитализации 98 процентов пациентов с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 98 процентов граждан России, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, не были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 3 августа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные пациенты, — цитирует министра ТАСС.

Мурашко отметил, что такие показатели свидетельствуют о способности вакцины спасать жизни.

Министр добавил, что пациент, который подозревает у себя наличие COVID-19, должен начать лечиться в первые же сутки, потому что уже на пятый день у человека могут развиться тяжелые осложнения.

За последние 24 часа в России выявили 22 010 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Полностью поправились после прохождения лечения от коронавируса 18 963 пациента. За прошедший день было также зафиксировано 788 летальных исходов.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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