Сергей Собянин согласовал проект скоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 3 августа.

— Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСЖМ-1), — говорится в сообщении.

Открытие железной дороги позволит сократить время в пути до Петербурга до двух с половиной часов — это на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

Протяженность трассы составит около 680 километров. В столице поезда будут делать остановки на Ленинградском вокзале, а также на станциях Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

В границах Москвы магистраль пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги (ОЖД). Строительство железной дороги планируется совместить с модернизацией путевого хозяйства и остановок ОЖД в рамках создания МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

3 августа Собянин также утвердил проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. На проектируемом участке ветки длиной более шести километров запланированы три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты», а также «Кленовый бульвар».

Бирюлевская линия пройдет от станции «ЗИЛ» в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а далее — в Щербинку.