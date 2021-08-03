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Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 4 августа

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 4 августа
Фото: Михаил Воробьев / Вечерняя Москва

В народе 4 августа прозвали Марьей Суровицей или Марьиным днем. Церковь в этот день почитает память святой Марии Магдалины.

По народным поверьям, в этот день роса и черная смородина могут помочь избавиться от заболеваний. Смородину можно было собрать для настоек и эликсиров, но только после похода в церковь. Также для защиты дома от неприятностей нужно было убрать паутину с окон ветками, которые собраны на Троицу. Кроме того, следует постирать занавески или распахнуть их пошире, чтобы жилище озарилось светом Марии Магдалины. Наконец, в этот день нельзя кричать и громко смеяться: в священных писаниях говорилось, что громким звуком можно привлечь внимание духов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что поможет избавиться от болезней 4 августа

Приметы погоды в этот день гласят, что гроза будет предвестником богатого урожая зерновых. Появление опят сигнализирует, что осенью будет мало грибов.

4 августа отмечается День качания на качелях. Точной информации о возникновении качелей нет, но существует множество подтверждений того, что древние цивилизации придавали данному процессу сакральный смысл воссоединения с Богом.

Качание оказывает позитивное влияние на нервную систему и успокаивает человека. Качели позволяют привести мысли в порядок, обдумать проблемы и жизненные ситуации.

247 лет назад военачальник Михаил Кутузов получил тяжелое ранение в бою с турками. Сражаясь с десантом противника на крымском горном перевале у деревни Шумы, он первым поднял в атаку свой батальон и был тяжело ранен в голову: пуля через левый висок вышла у правого глаза.

Императрица Екатерина II распорядилась выдать Кутузову тысячу червонцев, наградить его орденом Святого Георгия IV степени, а также «уволить для излечения ран к теплым водам на год без вычета жалованья». Впоследствии, несмотря на увечье, Кутузов вернулся на службу.

Осенью 1812 года полководец дал Наполеону генеральное сражение у Бородина, получив за него чин генерал-фельдмаршала, а после того, как остатки французской армии были изгнаны из России, он получил орден Святого Георгия I степени.

4 августа 1777 года в Лондоне был открыт первый в мире цирк. Бывший старший сержант армии Филип Астлей наполнил программу конными номерами: фигурной ездой, дрессировкой, а также «живыми пирамидами из наездников».

Здание цирка имело куполообразную крышу, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцену. Заведение просуществовало до 1895 года и было одним из самых популярных увеселительных заведений Лондона первой половины XIX века.

В этот день родились американский джазовый музыкант Луи Армстронг, голливудский актер Билли Боб Торнтон, бывший президент США Барак Обама, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Именины отмечают Мария, Корнилий, Алексей и Михаил.

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