Десять вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Забайкалье

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На перегоне Алеур — Бушулей в Забайкальском крае после столкновения двух грузовых поездов десять вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Инцидент случился в среду, 4 августа, в 04:40 (22:40 по московскому времени 3 августа). Грузовой состав столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего поезда. В результате с рельсов сошли десять вагонов обоих поездов.

Отмечается, что нарушен габарит соседнего пути, движение на перегоне временно приостановили, пострадавших нет. Для ликвидации последствий на место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Ожидается задержка пассажирских поездов.

Столкнувшийся с грузовиком под Калугой поезд продолжил движение в Москву. Состав с заменным локомотивом доставил оставшихся пассажиров на Киевский вокзал.