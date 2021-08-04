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Доктор Ковальков объяснил, как кефир влияет на работу сердца

Михаил Алимов

Развлечения
Доктор Ковальков объяснил, как кефир влияет на работу сердца
Фото: Pixabay

Существует мнение, что ежедневное употребление кефира поможет снизить давление и защитить сердце и сосуды от поражения. Профессор и врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что с гипертонической болезнью кисломолочный продукт не поможет, но он полезен в некоторых других ситуациях.

— Когда сосуды сужаются, давление повышается. И второе, давление повышается из-за очень сильной работы сердца. Сердце успокаивается калием, а активизируется кальцием. Кисломолочные продукты содержат как раз кальций, который является антагонистом калия. Говорить о том, что кефир помогает вылечить гипертоническую болезнь, неправильно. Он не помогает, — сообщил он на своем YouTube-канале.

В первую очередь кефир помогает поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. Но также он способен помочь и сосудам, только для этого есть важное условие.

— Но это нужно пить кефир на протяжении нескольких лет ежедневно и постоянно, — отметил диетолог.

При выборе напитка он рекомендовал обратить внимание на «продукт третьего дня». По словам Ковалькова, именно от него получится максимальная отдача.

Недавно врач рассказал, как обезжиренные продукты сказываются на гормонах. По его мнению, лучше не включать их в рацион, потому что жиры это незаменимый строительный материал для организма человека. Лишая себя жиров, мы угрожаем своему здоровью.

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