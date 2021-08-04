Туристический сервис Russpass подготовил экомаршруты по Москве

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

На портале туристического сервиса Russpass появилась подборка маршрутов для лесных прогулок в черте столицы. Путешественники смогут совершить путешествие по паркам города и понаблюдать за редкими птицами и животными.

Так, погулять по природным тропам и увидеть редких пернатых позволит прогулка по заказнику «Воробьевы горы». Маршрут подготовили совместно со специалистами Мосгорпарка.

Первый из них пройдет от южного выхода со станции метро «Воробьевы горы» вниз по склону по тропе длиной 2,5 километра. Здесь можно увидеть липы, дубы, рябины, ясени, вязы, черная ольха и вязы, а также «Аллею птиц», Лесной пруд, памятник А. Герцену и Н. Огареву.

Второй маршрут бурт начало у Андреевской набережной, откуда тропа протяженностью 1,5 километра будет подниматься в лес к вольерам с декоративными птицами и ветряку. Путешественники встретят родники, искусственные пруды и ручьи. Кроме того, здесь можно найти травы, которые занесены в Красную книгу. Также на маршруте установлен стенд с дендрохронологической летописью и образцами пород деревьев.

Путешествие по Воробьевым можно дополнить бердвотчингом, так как здесь обитают редкие виды птиц, например сорокопут-жулан, ушастая сова, малый пестрый дятел, пеночка-теньковка, лесной конек.

Любителям прогулок может приглянуться маршрут по музею-заповеднику «Царицыно» — Царицынский терренкур, протяженность которого составляет 2,2 километра. Он стартует у станции метро «Орехово» и проходит практически через всю парковую территорию.

Путешественники смогут увидеть липовую аллею, курганы вятичей, парковые павильоны «Миловида» и «Нерастанкино» и беседки «Храм Цереры», построенные в начале XIX века архитектором Иваном Еготовым

Прогуляться по парку можно бесплатно с 06:00 до 00:00 часов.

Увидеть разнообразных птиц, белок и даже лосей можно прогуливаясь по тропе здоровья в парке «Сокольники», длина которой составляет три километра. Она начинается от Митьковского проезда со стороны улицы Шумкина, проходит через Лучевые просеки и завершается на пересечении Майского просека и Митьковского проезда.

Для гостей Измайловского парка доступны разнообразные маршруты. Например, Первомайская аллея в лесной части парка протяженностью около 2,8 километра. Или Елагинский проспект, длиной чуть более километра, где можно встретить белок и зайцев.

Кроме того, москвичи могут совершить экопрогулку в сквере по Олонецкому проезду, относящемуся к особо охраняемым природным территориям, или по памятнику природы «Дубняк» в Воронцовском парке, где можно увидеть старинные деревья, средний возраст которых — 100–120 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.