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Наборы «С заботой о здоровье» получили более 42 тысяч вакцинированных москвичей

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Наборы «С заботой о здоровье» получили более 42 тысяч вакцинированных москвичей
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Более 42 тысяч пожилых жителей столицы получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» за время проведения акции, стартовавшей 23 июня. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С тех пор как мы почти в два раза увеличили количество пунктов, где можно получить подарочные наборы, число участников акции значительно увеличилось. Если раньше в день выдавалось не более двух тысяч коробок, то сейчас в среднем 4,5 тысячи человек приходят за своими подарками, после завершения вакцинации. Получать подарки стало гораздо удобнее: с 26 июля коробки здоровья начали выдавать в Гостином Дворе, а через два дня открылись пункты выдачи в городских поликлиниках, — рассказала заместитель мэра.

Она отметила, что в первую неделю работы в этих пунктах выдал более 16 тысяч подарочных наборов, еще более 25 тысяч москвичей получили коробки «С заботой о здоровье» в районных центрах соцобслуживания.

Право на получение подарочных наборов имеют жители столицы старшего возраста, сделавшие первый компонент вакцины против COVID-19 с 23 июня по 1 октября 2021 года, а затем полностью завершившие вакцинацию. Для получения набора нужен полис обязательного медицинского страхования (ОМС), зарегистрированный в Москве.

Наиболее активно себя проявили жители Северо-Восточного округа, где коробки «С заботой о здоровье» получили более пяти тысяч горожан. Одним из самых посещаемых мест получения подарков оказался крупнейший в Европе центр вакцинации в Гостином Дворе, где организовали специальный сервис и персональное сопровождение людей старшего возраста. Москвичи могли получить наборы без очереди в течение 15 минут.

Кроме того, забрать подарок можно в некоторых территориальных центрах соцобслуживания и городских поликлиниках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Коробка «С заботой о здоровье» включает все необходимое для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета. В нее входят приборы для измерения артериального давления и пульса, витамины, набор косметики, таблетница, медицинские маски и другое.

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