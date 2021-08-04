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Новый сервис для участников программы реновации заработал на mos.ru

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый сервис для участников программы реновации заработал на mos.ru
Фото: Pexels

Портал mos.ru предложил москвичам новую онлайн-услугу «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации», которую разработали для участников программы реновации, переезжающих в новые дома.

До этого подавать соответствующие заявления москвичи могли только при личном посещении центра информирования по переселению. В настоящее время они могут воспользоваться любым их двух способов подачи документов: офлайн или онлайн.

Тем, кто предпочтет второй способ, нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Получить услугу можно в разделе «Помощь при переезде в рамках программы реновации», где следует выбрать «Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации».

Далее нужно заполнить специальную форму с указанием адреса, номера квартиры и выбрать из списка вероятных дефектов те, которые обнаружены в квартире. При отсутствии нужного можно описать его самостоятельно в специальном поле.

Подать заявление жители столицы могут сразу после того, как подпишут согласие на предоставляемую квартиру. С подавшим заявление жильцом свяжется сотрудник центра информирования по переселению, чтобы согласовать время комиссионного осмотра.

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