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Начался прием заявок на кубок «Турнир большого города» по киберспорту

Анастасия Колоскова

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Начался прием заявок на кубок «Турнир большого города» по киберспорту
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Начался прием заявок на кубок «Турнир большого города» по киберспорту, в котором могут принять участие москвичи всех возрастов. Старт соревнований приурочен к Дню города и состоится 6 сентября.

Турнир, который проведет Московский центр «Патриот.Спорт», продлится 21 день. Зарегистрироваться на него можно до 21:00 5 сентября.

— Киберспорт для школьников — больше, чем игра. Он развивает целый набор важных качеств и компетенций. Это высокая скорость реакции и усвоения информации, умение стратегически мыслить и быстро принимать решения, внимательность, способность эффективно работать в команде и прогнозировать действия соперников. Кроме того, компьютерный спорт может стать серьезным подспорьем в изучении школьных предметов — от истории и английского языка до математики и физики, — рассказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его словам, кибертурниры дают шанс не только проявить себя, но и узнать много нового. Так, «Турнир большого города» подарит представителям разных поколений возможность улучшить взаимопонимание и расширить круг общих интересов.

Участники турнира смогут соревноваться в 11 киберспортивных дисциплинах. В них входят пять компьютерных (League of Legends, Dota 2, Valorant, HearthStone и World of Tanks), пять мобильных (PUBG Mobile, World of Tanks Blitz, Standoff 2, Brawl Stars, Mobile Legends: Bang Bang), а также консольная FIFA 21.

Турнир станет многожанровым: список дисциплин включает почти все виды многопользовательских игр. Киберспортсменов ждет встреча на фантастических боевых аренах, футбольные матчи, танковые сражения, партии в игры с элементами стратегии. Благодаря этому любители самых разных видов виртуальных баталий смогут продемонстрировать свои навыки.

Победителей турниров определят 27 сентября. Они получат кубки, медали и памятные призы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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