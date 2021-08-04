Стали известны самые популярные дополнительные занятия для детей

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Среди самых востребованных дополнительных занятий для ребенка находятся иностранные языки, творческие занятия и его хобби. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skysmart.

Изучение иностранных языков выбрали 16,5 опрошенных родителей, такой же показатель у творческих занятий. Еще 14,4 процента респондентов проголосовали в этом вопросе за хобби.

Более трети родителей считают, что благодаря дополнительному школьному образованию, у ребенка появится новое хобби и разовьются новые интересы и навыки.

В исследовании есть данные и о предпочитаемой стоимости таких занятий. Например, 37,5 процента опрошенных не готовы платить больше 5 тысяч рублей в месяц за занятия для одного ребенка. От 5 до 10 тысяч готовы заплатить 14,3 процента опрошенных, а более 10 тысяч — 6 процентов.

Отмечается, что информация разнится в зависимости от направления дополнительных занятий.

Многие родители (48,4 процента) готовы платить за одно онлайн-занятие с репетитором по математике, физике и химии до 300 рублей. 28,1 процента опрошенных могут отдать за одно занятие от 300 до 500 рублей. Еще 9,5 процента готовы платить от 500 до 800 рублей.

За одно творческое онлайн-занятие или такое же занятие по развитию будущих профессий, среди которых музыка, блоггинг или рисование, данные другие. До 300 рублей могут отдать 49 процентов родителей. На 300-500 рублей согласны 26,8 процента. А на стоимость в 500-800 рублей согласны 9,5 процента респондентов.

Исследователи опросили более 500 родителей из разных регионов РФ в трех возрастных категориях — 31—35 лет (20,2 процента), 36—40 лет (18,3 процента) и 41—45 лет (14,6 процента). Также производилась выборка по количеству детей в семье — у 71 процента был один ребенок, у оставшихся — двое и больше, передает «RT».

Недавно корреспондент «ВМ» поговорила с репетиторами и выяснила, какому ребенку действительно нужен помощник в обучении, сколько стоят услуги репетитора и есть ли частным учителям более дешевая альтернатива.