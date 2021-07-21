«Разжуют и пояснят». Как найти репетитора для школьника и сэкономить на частных уроках

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До нового учебного года остается чуть больше месяца. Скоро школьники снова пойдут на занятия, а перед многими родителями встанет вопрос о том, как подтянуть знания детей по тем или иным предметам, особенно перед сдачей экзаменов. «Вечерняя Москва» разбиралась, какому ребенку действительно нужен помощник в обучении, сколько стоят услуги репетитора и есть ли частным учителям более дешевая альтернатива.

Кому нужен

Как рассказал частный преподаватель, репетитор по точным наукам и английскому языку Максим Шабанов, иногда лучше дать возможность ученику самостоятельно развиваться и обучаться, а не нагружать его дополнительными занятиями с репетиторами. Все дело в том, что порой частные преподаватели могут даже снизить мотивацию у школьника к познаниям.

— Если ребенок будет понимать, что ему всегда разжуют и пояснят, то это может оказать негативный эффект, — сказал эксперт.

В том случае, если ребенок из ленивых или трудных подростков, такому ученику лучше выбирать взрослого строгого преподавателя, который сможет найти к нему правильный авторитарный подход, отметил эксперт. А если школьник и сам тянется к знаниям, читает книги, тренируется в решении задач, ему лучше поискать преподавателя более «мягкого», который будет немного корректировать процесс обучения и доносить важную информацию до подопечного.

— Возможно, даже нужны редкие занятия, которые будут чуть-чуть поправлять процесс обучения, — отметил собеседник.

По его словам, родители прекрасно чувствуют, когда ребенок имеет достаточно сил усваивать школьную программу самостоятельно, обладает достаточной мотивацией и ресурсами к учебе. В таких случаях репетитор не нужен.

Репетитор по профильной математике Эрик Ковалев рассказал, что и родителям, и детям важно четко осознать, по каким предметам нужны дополнительные занятия с преподавателем и конкретно для чего. Упор в дополнительном обучении нужно делать на тот предмет, который важен и интересен ребенку или по которому он сильно отстает.

— Чтобы понимать, нужен репетитор или нет, важно определиться, какие цели есть у ребенка. Если хочет получать 4 или 5, а учится на тройку, значит, нужен репетитор. Хочет углубленное знание по какому-то предмету, нужно понимать, зачем, — сказал эксперт.

Слабым школьникам, понятно, зачем приглашают репетитора. А вот сильным — не только для того, чтобы они прекрасно сдали экзамены, но и могли участвовать в различных олимпиадах. По словам Ковалева, репетиторов по английскому языку приглашают практически всем школьникам, и это правильно: как бы старательно ни занимался ребенок в учебном заведении иностранным языком, его знаниям есть куда расширяться.

— При этом не каждый репетитор хорош для каждого ребенка. Например, репетитор может прекрасно работать с сильными ребятами и не может хорошо работать с ребятами, у которых слабые знания по предмету. И в обратную сторону это может также работать, — сказал Ковалев.

Что касается ЕГЭ, то как бы учителя ни старались подготовить школьников к сдаче тестов, знаний, полученных в стенах образовательного учреждения, все равно будет недостаточно для крайне успешного прохождения экзаменов. Эксперт посоветовал начинать готовиться к ЕГЭ уже с 10-го класса, постепенно и расслабленно.

Сколько стоит и как сэкономить

Стоимость занятий с репетитором зависит от цели подготовки школьника и его изначального понимания того или иного предмета. Как добавил Шабанов, для поддержания знаний на должном уровне при небольшой помощи со стороны репетитора достаточно одного-двух занятий в неделю.

— Например, при стоимости занятий в Москве в 2000 рублей за урок, выйдет в 8 тысяч на один предмет. При этом брать репетитора нужно только по тем предметам, по которым действительно есть необходимость в дополнительной подготовке. Если берем два предмета в месяц, будет уже 16 тысяч, — добавил Шабанов.

Сэкономить на репетиторе можно, хоть это и не всегда полезно. Как отметил эксперт, в целях сбережения семейного бюджета можно обратиться за помощью к студентам, которые подрабатывают репетиторством.

— Часто на сайтах есть анкеты студентов. Это вариант, что школьник может найти человека, который его понимает, находится в близкой возрастной категории, и он на более понятном языке будет объяснять материал, — добавил собеседник «ВМ».

Шабанов отметил, что занятия офлайн — это, конечно, формат более привычный для многих. Но есть и онлайн-преподаватели, которые способны грамотно донести информацию до школьников, при этом за меньшие деньги. По его словам, главное родителям не бояться попробовать разные форматы дополнительного обучения детей и определить наиболее эффективные для них.

— Ни в коем случае не нужно бояться отказываться от преподавателя, если он по каким-то причинам не подошел. Я сам встречаюсь с такими ситуациями, когда вижу, что я не совсем соответствую поставленной задаче, и сам останавливаю продолжение занятий. И также можно методом проб понять, подходят онлайн-занятия или нет, — рассказал собеседник издания.

По словам Ковалева, бронировать репетиторов для ребенка нужно еще весной, когда они заканчивают вести других учеников. Хороших преподавателей, как добавил эксперт, «расхватывают очень рано» с помощью сарафанного радио или рекомендаций.

— Если в августе начать искать, то есть шансы, что к лучшему репетитору своего города ты не попадешь, — отметил собеседник издания.

Как рассказал Ковалев, хорошим способом сэкономить на репетиторе станет посещение онлайн-школ, в ходе которых много учеников подключаются к видеоконференции-занятию по определенному предмету. Обходится такой способ повышения знаний в районе трех тысяч рублей за 12 занятий в месяц.

— Преподаватель все рассказывает, задает домашнее задание, а его проверяет какой-нибудь студент московского университета, который сам недавно сдал ЕГЭ на 90 баллов, — отметил собеседник издания.

Также он подчеркнул, что занятия в онлайн-школах больше подойдут ученикам старших классов. Дело в том, что эти дети более мотивированы и способны заниматься самостоятельно, нежели школьники средних и младших классов.

— Есть еще одна возможность. Это офлайн-центры по подготовке к ЕГЭ. Если группа в 5–6 человекподобрана по уровню, то ребята отлично занимаются, коннектятся. И стоит это чуть дешевле, чем личное занятие с репетитором, — заключил Ковалев.