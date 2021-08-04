Биологи нашли возможное лекарство от коронавируса

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Цветок Nigella sativa (чернушка посевная), растущий в Северной Африке и Западной Азии, может быть использован в будущем как лекарство от COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

По мнению ученых, один из активных ингредиентов растения может предотвращать развитие легочной инфекции. Кроме того, он способен блокировать цитокиновый шторм, возникающий у тяжело больных коронавирусом пациентов, которые лежат в больницах. Об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Это вещество называется тимохинон и уже известно о некоторых других его полезных свойствах. Он мешает высвобождению противовоспалительных химических веществ. Таким образом, его можно добавлять в лекарственные препараты от аллергии, артрита и склероза.

Nigella sativa также помогает снизить высокое кровяное давление, снизить уровень холестерина и сахара в крови. Ее противовоспалительные свойства могут использоваться в лечении пациентов с аллергическим ринитом, синуситом и детской эпилепсией.

В июле врач-иммунолог Николай Крючков поговорил с корреспондентом «Вечерней Москвы» и назвал действительно опасные лекарства от коронавируса. При их использовании вред может превышать пользу.

Он также перечислил самые тяжелые последствия COVID-19. По его словам, к ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. При этом ученый уточнил, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.