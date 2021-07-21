Ученые доказали эффективность полыни против COVID-19

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Датские и немецкие ученые в ходе лабораторных исследований на человеческих клетках доказали способность артемизинина (вещества, содержащегося в полыни), подавлять коронавирусную инфекцию. Результаты исследований были опубликованы в издании Scientific Reports.

Так, специалисты под руководством доктора Юйонг Чжоу из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора из немецкого Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка решили проверить на человеческих клетках эффективность экстракта полыни и его производных.

В качестве модели коронавируса эксперты использовали немецкий штамм SARS-CoV-2 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена. Одна из клеточных линий представляла тип клеток легких, которые считаются наиболее подверженными воздействию коронавируса.

Согласно результатам испытаний, все соединения способны успешно подавлять вирус на всех линиях клеток, в том числе и легочных. Самыми эффективными в этом вопросе оказались производные от того вещества, которое содержится в полыни — артесунат и артеметер. Далее в порядке убывания ученые расположили экстракт Artemisia annua и сам артемизинин.

Ученые отмечают, что соединения из полыни обладают совсем маленьким терапевтическим окном. То есть они способны оказать положительное воздействие только после попадания COVID-19 в организм человека.

Так или иначе, это исследование стало первым доказывающим возможность создание лекарства от коронавируса на основе экстракта полыни.

В скором времени научные сотрудники начнут первую и вторую фазы клинических испытаний с целью точнее изучить пользу вышеупомянутых растительных экстрактов на влияние течения COVID-19.