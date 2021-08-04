«Если так сильно скучает»: В Крыму назвали условие для посещения Зеленским полуострова

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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Крым как обычный турист, но будет честно, если он откажется перед этим от своих слов о полуострове. Так прокомментировал заявление украинского лидера о том, что полуостров никогда не станет российской территорией, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в среду, 4 августа.

— Если Зеленский и вправду так сильно скучает по Крыму и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств, — ответил он президенту.

Вице-спикер назвал Зеленского хорошим юмористом, но исторически безграмотным политиком. Фикс отметил, что Крым — это исторически русская земля, которую в 1990-е годы Украина незаконно и временно приватизировала.

— Олигархи которой (Украины — прим. «ВМ») рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

3 августа Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским. Он также добавил, что возвращение полуострова в состав Украины является «временным вопросом».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».