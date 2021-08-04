Российская каратистка Анна Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за COVID-19

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Тест на коронавирусную инфекцию у российской спортсменки Анны Чернышевой показал положительный результат. Она не сможет участвовать в турнире по карате на Олимпиаде в Токио. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба Федерации карате России.

— Очень грустная новость пришла из Японии — наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест, — цитирует сообщение ТАСС.

Спортсменке 19 лет. Чернышева уже является чемпионкой Европы по карате в категории до 55 килограммов. Она могла занять пьедестал и на Олимпиаде. Игры в Токио — первые, в программе которых появилось карате.

Количество людей с подтвержденным коронавирусом на этом турнире среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322.

3 августа сообщалось о еще одном российском спортсмене, который снялся с соревнований. Легкоатлет Сергей Шубенков отказался участвовать в турнире по бегу на 110 метров с барьерами, который проходит в рамках текущей летней Олимпиады в Токио. Причиной стали обострившиеся проблемы с ахилловым сухожилием. На разминке он почувствовал щелчок и резкую боль в ноге.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.