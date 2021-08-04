Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захватчики покинули танкер в Оманском заливе

Полина Долганова

В мире
Захватчики покинули танкер в Оманском заливе
Фото: royalnavy.mod.uk

Захват танкера в водах Оманского залива был прекращен, нападавшие покинули корабль. Об этом в среду, 4 августа, сообщила Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

— Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан, — говорится в сообщении.

Конкретное название танкера при этом не приводится, передает ТАСС.

3 августа шесть танкеров в Оманском заливе передали предупреждение о том, что они «лишились возможности управления», сообщало Associated Press.

Один из кораблей спустя некоторое время продолжил движение, уточняло AP. ВМФ Великобритании в этот же период предупредил о «возможном захвате» корабля в Оманском заливе. Речь, вероятнее всего, шла о танкере Asphalt Princess под флагом Панамы.

Над этой областью в течение нескольких часов кругами летал Airbus C-295MPA Королевских ВВС Омана. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о непричастности страны к данным событиям. Он добавил, что иранский ВМФ готов прийти на помощь кораблям.

Читайте также:
корабливооруженный захватфлот
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте