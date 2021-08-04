Захватчики покинули танкер в Оманском заливе

Фото: royalnavy.mod.uk

Захват танкера в водах Оманского залива был прекращен, нападавшие покинули корабль. Об этом в среду, 4 августа, сообщила Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

— Захватчики покинули судно. Оно в безопасности. Инцидент исчерпан, — говорится в сообщении.

Конкретное название танкера при этом не приводится, передает ТАСС.

3 августа шесть танкеров в Оманском заливе передали предупреждение о том, что они «лишились возможности управления», сообщало Associated Press.

Один из кораблей спустя некоторое время продолжил движение, уточняло AP. ВМФ Великобритании в этот же период предупредил о «возможном захвате» корабля в Оманском заливе. Речь, вероятнее всего, шла о танкере Asphalt Princess под флагом Панамы.

Над этой областью в течение нескольких часов кругами летал Airbus C-295MPA Королевских ВВС Омана. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о непричастности страны к данным событиям. Он добавил, что иранский ВМФ готов прийти на помощь кораблям.