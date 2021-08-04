Посол Сербии в РФ скончался от сердечного приступа

Фото: Пресс-служба Совфеда

Посол Сербии в России Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа в среду, 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны.

На момент смерти дипломат находился в отпуске на родине. В Москву он должен был вернуться 22 августа, передает РИА Новости.

Мирослав Лазанский был известен не только как политик и дипломат, но и как журналист. Он писал военно-аналитические статьи и был корреспондентом белградской ежедневной газеты «Политика». До работы послом в РФ Лазанский также был депутатом парламента.