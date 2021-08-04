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Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Анастасия Колоскова

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Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке
Фото: vk.com/moscow_zoo

С конца июня в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: один розового и четверо красных. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники отметили, что птенцы были выведены в инкубаторах, так как в процессе гнездования у птиц бывают конфликты, в ходе которых они могут выкинуть яйцо.

— Зоологи внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем, как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством, — говорится в Instagram-аккаунте Московского зоопарка.

Сезон размножения у фламинго начинается сразу после того, как они возвращаются в уличный вольер. Пара вместе сооружает гнездо из глины. Во время строительства птицы могут вступать в перепалки из-за того, что кому-то больше понравится соседское гнездо.

В настоящее время вылупившиеся малыши напоминают своих красавцев родителей лишь отдаленно. Они представляют собой небольшие серые комочки на тоненьких ножках. Розовым цветом они смогут похвастаться еще не скоро. Через несколько месяцев у них начнет проявляться красный пигмент, но даже через год на их оперении еще будет виден серый цвет. Птенцы красных фламинго вылупились раньше и уже прогуливаются по вольеру за родителями. Птенец розового фламинго пока практически все время проводит в гнезде.

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