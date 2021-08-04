Производители масок попросили правительство ужесточить правила продажи

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Производители медицинских масок попросили правительство Российской Федерации устранить пробелы в нормативной базе отрасли, в рамках которой осуществляется продажа данных средств индивидуальной защиты.

Проблемы, описанные производителями, по их словам, приводят к распространению небезопасных масок-респираторов в медицинские учреждения России. Так, например, врачи в красной зоне рискуют получить грязные средства индивидуальной защиты.

С соответствующей просьбой производители обратились в письме к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Авторы послания уточнили, что незамысловатый порядок регистрации масок приводит к тому, что нечестные производители маркируют свою продукцию высокими классами защиты, не проводя при этом должных испытаний. Именно такие маски чаще всего закупают российские больницы, передает РБК.