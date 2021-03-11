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Роскачество назвало наиболее эффективные защитные маски
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Роскачество назвало наиболее эффективные защитные маски

Кирилл Николаев

Общество

Специалисты Роскачества совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовали основные типы масок, которые можно найти в розничной продаже: медицинские маски, лицевые (одноразовые и многоразовые) маски и средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.

Эксперты определяли степень фильтрации масок от бактерий и вирусов. Выяснилось, что все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ. Специалисты Роскачества отметили, что при выборе маски не стоит ориентироваться на ее материал. Например, маски, изготовленные из полиуретанового материала, имеют большую разницу по степени фильтрации бактерий и вирусов. Эффективность в большей степени зависит от сборки, расположения слоев и плотности ткани. В целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одна из них не рекомендована к использованию.

Согласно результатам исследования, лучшей медицинской маской является образец торговой марки CSVT. Самыми эффективными нетканевыми многоразовыми масками являются МД СТМ и Petty Star Mask. Торговые марки «Инвита» и ООО «Фастфэшн» также не пропускают бактерии. Самым эффективным респиратором FFP2 (без клапана) является Top Striker.

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