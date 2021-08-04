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Названы пять самых популярных экстремальных видов отдыха в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Названы пять самых популярных экстремальных видов отдыха в Подмосковье
Фото: Pixabay

Специалисты составили список, в который вошли пять самых популярных на территории Московской области экстремальных видов отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комитета по туризму.

— Сотрудники ведомства изучили наиболее привлекательные для туристов виды экстремального отдыха в Подмосковье. В результате у них получилась подборка из пяти пунктов, — пояснили в Комитете по туризму.

Первую строчку рейтинга занял полет на самолете. Экстремалам предоставляется возможность полетать на реактивном или легкомоторном самолете. В одном из летных клубов Пущина можно испытать на себе виражи, пикирования, боевые развороты, петли, бочки и полубочки.

Помимо этого, путешественники выбирают полеты на воздушном шаре. Это прекрасный вариант для романтического свидания. Желающие могут прокатиться в одиночестве либо в дружеской компании.

Любителям престижа и роскоши придется по душе тест-драйв нового «Ягуара» в деревне Воронино, расположенной под Истрой. А вот люди, которые обожают военную технику, могут прокатиться на танке в Можайском округе, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Замыкают топ-5 квадромаршруты. Это стало новым направлением экстремального отдыха в Московской области. Арендовать этот вид транспорта можно в Истре, Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне, Рузе, Егорьевске и Дмитрове, а также в других подмосковных городах.

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