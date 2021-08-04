Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы три продукта, которые опасно употреблять людям с проблемной кожей

Полина Долганова

Общество
Названы три продукта, которые опасно употреблять людям с проблемной кожей
Фото: pexels.com / ready made

Британский диетолог Харриет Смит перечислила три продукта, которые не стоит употреблять людям с проблемной кожей.

По словам эксперта, людям, которые страдают от высыпаний на лице, необходимо ограничить употребление молочной продукции, сахара и жиров. При этом стоит помнить, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно. Данную еду можно есть, помня о некоторых ограничениях.

— Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами, — заявила врач.

Смит подытожила, что человеку с акне стоит есть не более 30 граммов сахара в день. В качестве жиров рекомендуется употреблять рыбу, орехи и оливковое масло, передает News.ru.

В летний сезон многие россияне отчаянно пытаются сбросить лишние килограммы. Желая похудеть без помощи специалистов и максимально быстро, жители нашей страны ищут советы в Сети. Сейчас среди худеющих особо популярны кетодиета, интервальное голодание и растительная диета. Когда эти виды рациона малоэффективны, кому опасно худеть посредством перечисленных диет и кто попадает в группу риска из-за «похудательных» ошибок, разбиралась «Вечерняя Москва».

Читайте также:
здоровьедиетологврачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте