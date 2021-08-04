Названы три продукта, которые опасно употреблять людям с проблемной кожей

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Британский диетолог Харриет Смит перечислила три продукта, которые не стоит употреблять людям с проблемной кожей.

По словам эксперта, людям, которые страдают от высыпаний на лице, необходимо ограничить употребление молочной продукции, сахара и жиров. При этом стоит помнить, что полностью отказываться от этих продуктов не нужно. Данную еду можно есть, помня о некоторых ограничениях.

— Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами, — заявила врач.

Смит подытожила, что человеку с акне стоит есть не более 30 граммов сахара в день. В качестве жиров рекомендуется употреблять рыбу, орехи и оливковое масло, передает News.ru.

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