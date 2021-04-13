«Непоправимый вред»: врач рассказала об опасности трех самых популярных в интернете диет

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Перед началом летнего сезона многие россияне отчаянно пытаются сбросить лишние килограммы. Желая похудеть без помощи специалистов и максимально быстро, жители нашей страны ищут советы в Сети. Сейчас среди худеющих особо популярны кетодиета, интервальное голодание и растительная диета. Когда эти виды рациона малоэффективны, кому опасно худеть посредством перечисленных диет и кто попадает в группу риска из-за «похудательных» ошибок, разбиралась «Вечерняя Москва».

Любую диету нужно подбирать индивидуально и под контролем специалиста. В случае самодеятельности россияне часто наносят себе вред: замедляют обмен веществ, из-за чего поправляются еще больше, или вовсе получают серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «ВМ» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса имени Н. Э. Баумана Дарья Русакова.

Кетодиета

Этот режим питания еще называют кетогенной диетой. В ее основе лежат низкоуглеводное питание и меню с высоким содержанием жиров. Благодаря кетодиете можно понизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину и похудеть за счет изменения метаболизма. Казалось бы, звучит очень неплохо: нужно минимизировать высокоуглеводные продукты и есть больше белка. По мнению врача-диетолога, не для всех россиян этот вариант питания будет полезным и подходящим.

— Такой способ питания противопоказан людям с заболеваниями почек и печени. Потому что можно нанести организму непоправимый вред. Вообще у кетодиеты есть разные вариации. Если это классический вариант, то нужно чистить кишечник. Так как при большом количестве белка и дефиците углеводов необходимо добавлять пищевые волокна, витамины, минералы, — уточнила Дарья Русакова.

Как пояснила медик, при худшем сценарии такое самостоятельное похудение может привести к запорам, значительному ухудшению состояния ногтей и кожи, выпадению волос и интоксикации организма. Так что слепо следовать «интернет-советам» — это слишком опрометчиво.

Интервальное голодание

Этот вид диеты — выбор смелых и выносливых. Самыми популярными видами интервального голодания являются категории 16/8 и 14/10. Первая цифра обозначает количество времени, на которое нужно полностью отказаться от еды. Вторая — сколько часов отведено на потребление пищи. При этом худеющий должен обильно пить. Собеседница «ВМ» подчеркнула, что она против такой диеты в любом ее виде.

— Есть такая разновидность, как медицинское голодание. Оно проводится в условиях стационара. В таком случае необходимо подготовить худеющего, очистить кишечник. Интервальное голодание действительно сейчас достаточно модный тренд. Но есть много противопоказаний для него. Например, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, печенью, возрастные ограничения. Интервальное голодание запрещено и людям с повышенной кислотностью желудка. Потому что это может привести к раздражению слизистой желудка и кишечника. Тогда появятся эрозии и язвы, — сказала врач-диетолог.

Растительная диета

Этот способ питания предполагает рацион, состоящий из зерновых, овощей, орехов, фруктов и бобовых. Количество потребляемого мяса в таком случае значительно снижается, или же этот продукт полностью исключается. Наиболее нежелателен и даже опасен данный вариант питания для детей и пожилых россиян, пояснила медик. В этих возрастных категориях отказ от мяса неизбежно приведет к дефициту белка.

— Нужно просчитывать все питание, чтобы грамотно сбалансировать рацион. Также он должен быть дополнен витаминами и минералами. В детском и пожилом возрасте это может приводить к развитию анемии и хрупкости костной ткани. Дефицит белка также способен негативно повлиять на иммунную систему. Поэтому в режиме пандемии не стоит делать резких движений. Перестраивать свой рацион нужно постепенно, грамотно и желательно с врачебным сопровождением, — заключила ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса имени Н. Э. Баумана.

По словам специалиста, больше других рискуют поддаться советам по похудению из интернета подростки 15–19 лет. При худшем сценарии после неправильно подобранных диет у девушек часто нарушается менструальный цикл, появляются проблемы с кожей и волосами. У парней из-за некорректного меню могут наблюдаться задержка роста и проблемы с потенцией.

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