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Выставка картин путешественника Федора Конюхова открылась в Мурманске

Елена Фролова

Общество
Выставка картин путешественника Федора Конюхова открылась в Мурманске
Фото: АГН Москва

Выставка картин известного путешественника, писателя, художника и священника Федора Конюхова открылась в культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске 4 августа.

В экспозиции представлена 21 работа. Художник своеобразно отразил внутренний мир человека, не единожды остававшегося наедине с грозными стихиями. В свое время Федор Конюхов окончил Российскую академию художеств. По его словам, он обожает рисовать, но предпочитает делать это в одиночестве. Только так ему удается прочувствовать эмоции, поймать свет и воздух, чтобы потом передать все это на холсте. На сегодняшний день в его коллекции находятся свыше трех тысяч картин.

— Представим, что стоит один торос, а рядом с ним я и палатка. Солнце ходит по круг, а это означает, что меняются цвет и тень. Я начинаю рисовать. В реальности все находится в туманных тонах, а представляю, что тумана нет. В своих картинах стараюсь додумывать, добавлять краски. Это моя собственная кухня, как и у любого художника, — поделился Конюхов.

Он также рассказал, что каждая его работа, представленная на выставке, — это пойманный момент. По его словам, рисование для него является возможностью поделиться с другими частичкой себя, показать людям, какой красивой бывает наша планета, отмечают «Невские новости». Посетить выставку желающие смогут до конца лета.

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