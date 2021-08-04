Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4302 пациента за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4302 пациента за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 4302 человека. Об этом сообщили в столичном оперштабе в среду, 4 августа.

Таким образом общее число вылечившихся с начала пандемии увеличилось до 1 374 447.

За последние 24 часа в Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом. В медицинские учреждения госпитализирован 861 пациент. За сутки 76 человек с COVID-19 скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 455 человек, передает Telegram-канал ведомства.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4302 пациента за суткиФото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 22 589 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 августа назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. По ее словам, среди выявляемых штаммов вируса в последнее время самый большой процент у индийского — 68,8 процента. Это самый высокий показатель пациентов с данным штаммом за все время пандемии.

Попова также отметила, что для стабилизации обстановки необходимо сделать прививку. На выбор доступны четыре зарегистрированных в России отечественных вакцины.

Читайте также:
данные по коронавирусукоронавирусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мечты разбиваем мы сами

Все мнения
О проекте