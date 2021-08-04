Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4302 пациента за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечились 4302 человека. Об этом сообщили в столичном оперштабе в среду, 4 августа.

Таким образом общее число вылечившихся с начала пандемии увеличилось до 1 374 447.

За последние 24 часа в Москве выявили 2502 новых случая заражения коронавирусом. В медицинские учреждения госпитализирован 861 пациент. За сутки 76 человек с COVID-19 скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 455 человек, передает Telegram-канал ведомства.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 22 589 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 августа назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. По ее словам, среди выявляемых штаммов вируса в последнее время самый большой процент у индийского — 68,8 процента. Это самый высокий показатель пациентов с данным штаммом за все время пандемии.

Попова также отметила, что для стабилизации обстановки необходимо сделать прививку. На выбор доступны четыре зарегистрированных в России отечественных вакцины.