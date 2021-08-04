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Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в РФ остается напряженной, но ожидается ее стабилизация. Об этом в среду, 4 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Она (ситуация), безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса, — рассказала она в интервью kp.ru.

Среди выявляемых штаммов вируса в последнее время самый большой процент у индийского — 68,8 процента. Это самый большой показатель пациентов с этим штаммом за все время пандемии.

По словам Поповой, для стабилизации обстановки необходимо сделать прививку. На выбор доступны четыре зарегистрированных в России отечественных вакцины.

Она привела статистику по заболеваемости коронавирусом вакцинированных людей. По ней 2-2,5 процента от общего числа заболели после введения первой дозы препарата. После второго укола — 0,7-0,8 процента.

Кроме того, вакцины защищают и от новых штаммов вируса. Если он попадет в организм привитого человека, то не может там долго находиться, поэтому не может мутировать.

В июле глава Роспотребнадзора сообщала, что коронавирус начал активно мутировать в последние шесть месяцев и стал более изменчив, нежели год назад.

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