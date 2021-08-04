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Пьяный полуголый мужчина с пистолетом пытался убежать от росгвардейцев в Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Пьяный полуголый мужчина с пистолетом пытался убежать от росгвардейцев в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Симферопольское шоссе Карта всех событий

Росгвардейцы в столице задержали пьяного мужчину с пистолетом в руках. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 4 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Мужчина поздней ночью находился на Симферопольском шоссе. Он бежал по нему с пистолетом в руке. При этом, как отмечают в пресс-службе, мужчина был полуголый. Увидев правоохранителей на патрульном автомобиле, он выбросил пистолет и попытался скрыться.

При задержании от 38-летнего уроженца Кировской области пахло алкоголем. Откуда взялся пистолет, мужчина ответить не смог. Оружие оказалось холостым и стреляло светозвуковыми патронами.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали полицейским, заключили в пресс-службе ведомства.

Недавно «ВМ» сообщала о голом мужчине, напавшем на сотрудника полиции в столице. Патрулировавший улицы правоохранитель заметил на проезжей части гражданина, который находился без одежды в состоянии алкогольного опьянения.

Требование полицейского покинуть проезжую часть неизвестный проигнорировал. Он разразился в адрес правоохранителя нецензурной бранью, а затем ударил его по голове. Утихомирить буяна удалось лишь при помощи наручников, после чего его доставили в отделение.

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