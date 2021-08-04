Задержан мужчина, разгуливавший голышом по проезжей части в Москве

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Россия, Москва, Николоямская улица, 1 Карта всех событий

Сотрудник ДПС задержал мужчину, который разгуливал голым по проезжей части в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 4 августа.

Патрулировавший улицы правоохранитель заметил на проезжей части в районе дома 1 по улице Николоямской мужчину, который находился без одежды в состоянии алкогольного опьянения.

Требование полицейского покинуть проезжую часть неизвестный проигнорировал. Вместо этого он начал выкрикивать в адрес правоохранителя нецензурную брань, а затем ударил его по голове. Утихомирить буяна удалось лишь при помощи наручников. После чего его доставили в отделение.

Полицейский был вынужден обратиться за медицинской помощью. Также сотрудники полиции решили провести проверку по факту нападения.

— Материалы проверки по факту нападения на сотрудника полиции направлены в органы следствия, которыми принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

Задержанному мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

15 июля сотрудники полиции пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их, мужчина напал на них и избил.